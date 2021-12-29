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إصابة مدرب أرسنال بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال أرسنال في بيان "يخضع ميكل للعزل الذاتي طبقا للإرشادات الحكومية ونتمنى له السلامة"، حسبما نقلت "رويترز".

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة بعد 19 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.


وتشهد بريطانيا ارتفاعا في إصابات ، حيث سجلت يوم الثلاثاء إصابات جديدة قياسية بكوفيد-19 بلغ عددها 129471 إصابة.

ويعاني الممتاز حاليا من اضطراب شديد بسبب الوباء، حيث تم تأجيل 16 مباراة.

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