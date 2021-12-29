عقب اجتماعه مع الإطار.. الصدر: حكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية

وقال الصدر في تدوينة عبر تويتر، "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".

وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.

