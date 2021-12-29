انت الان تتابع خبر عقب اجتماعه مع الإطار.. الصدر: حكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماعه مع قادة الإطار التنسيقي، في الحنانة بمحافظة النجف.
وقال الصدر في تدوينة عبر تويتر، "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.