وفد الإطار التنسيقي يغادر الحنانة بعد انتهاء اجتماعه مع الصدر - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مراسل الخليج 365، اليوم الأربعاء، بانتهاء اجتماع وفد الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الحنانة بمحافظة النجف.
وقال مراسلنا، إن "وفد الإطار التنسيقي، برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، غادر الحنانة؛ بعد انتهاء اجتماعه مع الصدر، دون عقد مؤتمر صحافي".
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.
وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.