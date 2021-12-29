وفد الإطار التنسيقي يغادر الحنانة بعد انتهاء اجتماعه مع الصدر - عاجل

وقال مراسلنا، إن "وفد الإطار التنسيقي، برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، غادر الحنانة؛ بعد انتهاء اجتماعه مع الصدر، دون عقد مؤتمر صحافي".

وكان الصدر قد استقبل وفدًا من تحالف الفتح ورئيس هيئة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء 2021/12/29 في النجف الأشرف – الحنانة.

