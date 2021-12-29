الأسدي يغرد قبيل لقاء وفد الإطار التنسيقي بالصدر - عاجل

وقال الأسدي في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "لقاء نأمل جميعاً ان تكون مخرجاته، املاً يتحقق، وقلقاً يزال وخطواتٍ عملية على مستوى حاجات المواطن الاساسية، ينتظرها الشعب بأكمله".

ويلتقي وفد من الاطار التنسيقي، في وقت لاحق من اليوم الاربعاء، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث تشكيل الحكومة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

