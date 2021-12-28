انت الان تتابع خبر فوز السومرية وأزمة الكهرباء وتهديدات 'المقاومة' في النشرة الإخبارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تعلن مُضيَّها بمشروع الاغلبية الوطنية،، واجتماع مرتقب بين قوى الاطار والصدر في الحنانة.
= العامري يطالب بتسليم قاعدتي "حرير" و "عين الأسد"،، وتنسيقية المقاومة تهدد القوات الامريكية: سنجبركم على الخروج.
= الكهرباء تغضب اهالي بغداد.. انقطاع شبه تام في معظم المناطق.. والوزارة تقول.. ايران هي السبب.
= العامري يطالب بتسليم قاعدتي "حرير" و "عين الأسد"،، وتنسيقية المقاومة تهدد القوات الامريكية: سنجبركم على الخروج.
= الكهرباء تغضب اهالي بغداد.. انقطاع شبه تام في معظم المناطق.. والوزارة تقول.. ايران هي السبب.