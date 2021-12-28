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فوز السومرية وأزمة الكهرباء وتهديدات 'المقاومة' في النشرة الإخبارية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكتلة الصدرية تعلن مُضيَّها بمشروع الاغلبية الوطنية،، واجتماع مرتقب بين قوى الاطار والصدر في الحنانة.

= العامري يطالب بتسليم قاعدتي "حرير" و "عين الأسد"،، وتنسيقية المقاومة تهدد القوات الامريكية: سنجبركم على الخروج.


= الكهرباء تغضب اهالي بغداد.. انقطاع شبه تام في معظم المناطق.. والوزارة تقول.. ايران هي السبب.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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