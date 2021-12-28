الإطار التنسيقي يدعو لإنهاء التظاهرات الرافضة للانتخابات

وقال هشام الركابي مدير المكتب الصحفي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تدوينة عبر تويتر، إن "الاطار التنسيقي يوجه رسالة شكر عالية المضامين للمتظاهرين ويشكرهم على محافظتهم على السلمية وفضحهم للتزوير وترسيخ ذلك في رأي العالم اجمع وفضح الجهات التي وقفت وراءه".ودعا الإطار التنسيقي، وفق الركابي، المتظاهرين إلى "الانسحاب مع احتفاظهم بحق التظاهر في الايام المقبلة".

وأمس الاثنين، ردت المحكمة الاتحادية، دعوى الغاء نتائج الانتخابات المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتحميله كافة المصاريف.