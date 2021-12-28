المفوضية تخاطب رئاسة الجمهورية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - خاطبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "قامت بمخاطبة رئاسة الجمهورية (استنادًا لأحكام المادة ٥٤ من الدستور)، من أجل المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢١، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج".

واضافت انها قامت بارسال قائمة باسماء الفائزين لعضوية مجلس النواب العراقي ٢٠٢١ المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا".