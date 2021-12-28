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بالفيديو: المحكمة الاتحادية تطوي صفحة الاعتراضات

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بغداد - ياسين صفوان - المحكمة الاتحادية تؤكد عدم جواز الطعن بنتائج الانتخابات الا امام هيئة الطعون المختصة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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