حصيلة ثقيلة لضحايا إعصار الفلبين

وأعلن مكتب الدفاع المدني في مانيلا ارتفاع عدد قتلى الإعصار إلى 388 إضافة إلى 60 آخرين في عداد المفقودين ومئات الجرحى، وذلك بعد أن قالت الشرطة في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 375 شخصا.

وأفاد مسؤولو الدفاع المدني أن أكثر من أربعة ملايين شخص يتلقون مساعدات إثر الإعصار في 430 مدينة وبلدة حيث تضرر أو دمر نحو 482 ألف منزل.



ولا يزال أكثر من 300 ألف شخص في مخيمات الإيواء، مع وجود أكثر من 200 ألف آخرين في منازل أقاربهم وأصدقائهم.

وبينما سارعت الحكومة إلى توفير الغذاء والماء والملابس للمناطق المنكوبة، برز خطر جديد في الأيام الأخيرة مع إصابة ما لا يقل عن 140 شخصا بالمرض جراء المياه التي يرجح تلوثها.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، إن 80 شخصا أصيبوا بالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في مقاطعة جزر دينجات جنوب البلاد، بينما يعالج 54 شخصا من الإسهال في مستشفى بجزيرة سيارجاو السياحية المجاورة.



وضرب "راي" جنوب ووسط الدولة الآسيوية في 16 و17 ديسمبر وأسقط خطوط كهرباء وأشجار وتسبب بفيضانات أدت إلى تشريد مئات الآلاف، ويشهد أرخبيل الفلبين ما معدله 20 إعصارا سنويا.