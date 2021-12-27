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رسمياً.. برشلونة يعلن إصابة لاعبيّن بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وأصدر برشلونة بياناً عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الاختبارات التي أجراها كل من كليمينت لينجليت وداني ألفيس، إصابتهما بفيروس ".

وأضاف النادي: "لن ينضم الثنائي إلى مدينة خوان جامبر غداً في أول مران عقب انتهاء الإجازة".


وأكد البارسا في بيانه: "يتمتع كلا اللاعبين بصحة جيدة، ويخضعان للعزل في المنزل، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة".

ويعتبر هو أكثر فريق إسباني تعرضاً للإصابة بكورونا هذا الموسم، برصيد 8 حالات، يليه إسبانيول بـ5 حالات.

ومن المنتظر أن يخضع باقي لاعبي برشلونة لفحوصات جديدة، للتأكد من عدم إصابة نجوم جدد بالفيروس.

ويستعد برشلونة لمباراة ريال مايوركا يوم الأحد المقبل في الجولة 19 من علما بأن البارسا يحتل المركز السابع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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