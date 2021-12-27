انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع بنحو 3% والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الاثنين مدعومة بآمال في أن يكون تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون" محدودا على الطلب العالمي في عام 2022.
وصعد خام برنت 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.3%، إلى 78.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش.
وارتفع برنت بأكثر من 45 بالمئة هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور "أوميكرون" يسبب أعراضا متوسطة من المرض.
كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أي 2.7%، إلى 75.80 دولار للبرميل.
وارتفع برنت بأكثر من 45 بالمئة هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه.
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور "أوميكرون" يسبب أعراضا متوسطة من المرض.