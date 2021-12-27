صحة البصرة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بالمتحور الجديد

بغداد - ياسين صفوان - نفت دائرة صحة البصرة، الاثنين، تسجيل إصابة بالمتحور الجديد "اميكرون".

وقالت دائرة الصحة في بيان، "نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تسجيل اول اصابة بالمتحور اميكرون في مستشفى البصرة التعليمي ومن هنا تؤكد دائرة صحة البصرة ان الخبر عار عن الصحة ولم تسجل دائرتنا اي اصابة بالمتحور الجديد في كافة مؤسساتنا الصحية".

ودعت صحة البصرة الى "توخي الدقة وعدم نقل ونشر الخبر الكاذب والتواصل مع شعبة اعلام دائرة صحة البصرة المصدر الوحيد المخول بالرد".