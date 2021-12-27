انت الان تتابع خبر سلسلة 'اللاهزيمة'.. هل حطم منتخب عربي الرقم العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر في الآونة الأخيرة جدل حول ما إذا حطم منتخب "محاربي الصحراء" الرقم القياسي لأكثر منتخب عالمي يخوض مباريات بلا هزيمة، بعد وصوله للمباراة رقم 39، من دون هزيمة، متجاوزا منتخب إيطاليا حامل الرقم القياسي بـ37 مباراة بدون هزيمة.ولكن اكتشف لاحقا أن مباريات كأس العرب الأخيرة، لم تحتسب ضمن سلسلة مباريات الرقم القياسي، لأن منتخب الجزائر خاضها بمنتخب المحليين، وبمدرب مختلف عن مدرب المنتخب الوطني الأول.

وأكد عبود، اليوم الاثنين، أن عدد المباريات المحسوبة رسميا هي 33 مباراة وليس 39، كما تم الترويج له من قبل العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المناصرة للمنتخب الجزائري.

وقال صالح باي: "الفريق الجزائري لعب إلى غاية الآن 33 مباراة دون هزيمة وهي السلسلة التي قادها المدرب الوطني جمال بلماضي والتي يجب احتسابها دون احتساب المباريات التي لعبها الفريق الثاني بقيادة المدرب مجيد بوقرة".



وجاء تصريح المكلف بالإعلام قبل ساعات من سفره رفقة المنتخب الجزائري إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في مرحلة التربص استعدادا لمقابلات كأس إفريقيا.

وعبر باي عن قدرة الجزائر في أن تصل إلى تحقيق رقم قياسي جديد يصل إلى 35 مباراة في حال فوزها أو تحقيقها للتعادل خلال المباراتين الوديتين التي ستلعبهما ضد منتخبي غامبيا وغانا في إطار جولات كأس إفريقيا في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

وحسب تصنيفات الفيفا لسلسلة اللاهزيمة، فإن المنتخب الجزائري يتواجد في المرتبة الرابعة في هذا التصنيف، وأمامه حاليا 4 مباريات ليحطم الرقم القياسي العالمي الذي يتربع عليه المنتخب الإيطالي صاحب أطول سلسلة دون هزائم في تاريخ كرة القدم منذ عام 2018 إلى يومنا هذا، وذلك بـ37 مباراة دون هزيمة.

ويعتبر ثعالب الصحراء، أول منتخب عربي يتمتع بأطول سلسلة دون هزيمة بـ 33 مباراة منذ آخر مباراة خسرها عام 2018.

واعتبر اللاعب الدولي الجزائري السابق بو طالب سعيد، أن الجزائر ليست بعيدة على تحقيق الرقم القياسي العالمي وتجاوز سقف الـ37 مباراة، أو على الأقل الوصول إلى المرتبة الثانية عالميا، وهذا بالنظر إلى طبيعة المواجهات التي تقف أمامهم في الأسابيع القادمة.

وقال بوطالب بحسب "سكاي نيوز عربية"، "الجزائر ستواجه منتخب سيراليون يوم 11 يناير في إطار المباريات الرسمية لكأس إفريقيا وهي مباراة تعد سهلة أمام بطل القارة السمراء".

بداية الجدل كان عندما صرح مدير منتخب الجزائر أمين العبدي، أن المباريات التي لاعبها الخضر خلال كأس العرب 2021 تم احتسابها من قبل الفيفا.

وهو ما فسره عشاق الخضر بأن الجزائر لعبت 39 مباراة متتالية دون هزيمة وذلك منذ عام 2018، ما منحهم الصدارة ضمن سلسلة اللاهزيمة القياسية بتحطم الرقم القياسي العالمي لمنتخب إيطاليا.