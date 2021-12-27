عطل يصيب تطبيق 'تلغرام' على نطاق واسع في العالم

وبدأت ملاحظة العطل في حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، حيث أبلغ حوالي 43 بالمائة من المستخدمين عن مشاكل مع "تلغرام"، واشتكى 38 بالمائة من صعوبات في إرسال الرسائل.

وواجه سكان المدن الكبيرة في روسيا صعوبة في استخدام التطبيق، كما أبلغ المستخدمون من أوكرانيا عن مشاكل.