انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل لاتفاق بشأن إحياء 'الصفقة النووية' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مورا، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الاثنين عقب انتهاء الاجتماع الأول في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، إن الأطراف المشاركة فيها تعمل على إلغاء العقوبات عن إيران وضمان التزام إيران بتعهداتها في إطار الصفقة بشكل متواز.وصرح في هذا السياق: "نعمل على كلا المسارين بالتزامن... لا نعمل في اتجاه واحد مع نسيان أو تجاهل الآخر. على العكس، كلا المسارين يعززان بعضهما بعضا".

وشدد مسؤول الاتحاد الأروروبي: "لو قمنا بعمل دؤوب في هذه الأيام والأسابيع سنحقق نتيجة جيدة".

وامتنع مورا تحديد أي موعد دقيق للتوصل المتوقع إلى الاتفاق، لكنه أوضح: "نتحدث عن أسابيع وليس عن أشهر"، مضيفاً أن المفاوضات ستكون معلقة في الأيام الـ3 الأولى لأعياد رأس السنة، لكن المشاركين سيعودون إلى فيينا بحلول 3 يناير.