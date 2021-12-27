انت الان تتابع خبر المصادقة على نتائج الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد جدل طويل .. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات , وطبول التحالفات تقرع ايذانا بتشكيل الحكومة.
= جماهير الاحزاب الخاسرة تصعد من احتجاجاتها , والكاظمي يؤكد على مواجهة السلاح المنفلت.
= قوى الإطار تجتمع اليوم لإعلان موقف جديد , والكرد يتفاوضون لحل خلاف منصب الرئيس.
= معامل مهجورة ومئات الالاف من العاطلين .. الفساد يغرق وزارة الصناعة , وهدر للمليارات من دون انتاج.
= الصدر يطالب بالاسراع في تشكيل حكومة اغلبية وطنية , ويدعو للحفاظ على السلم الأهلي.
= قوى الإطار تجتمع اليوم لإعلان موقف جديد , والكرد يتفاوضون لحل خلاف منصب الرئيس.
= معامل مهجورة ومئات الالاف من العاطلين .. الفساد يغرق وزارة الصناعة , وهدر للمليارات من دون انتاج.