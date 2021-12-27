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المصادقة على نتائج الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد جدل طويل .. المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات , وطبول التحالفات تقرع ايذانا بتشكيل الحكومة.
= جماهير الاحزاب الخاسرة تصعد من احتجاجاتها , والكاظمي يؤكد على مواجهة السلاح المنفلت.

= الصدر يطالب بالاسراع في تشكيل حكومة اغلبية وطنية , ويدعو للحفاظ على السلم الأهلي.

= قوى الإطار تجتمع اليوم لإعلان موقف جديد , والكرد يتفاوضون لحل خلاف منصب الرئيس.


= معامل مهجورة ومئات الالاف من العاطلين .. الفساد يغرق وزارة الصناعة , وهدر للمليارات من دون انتاج.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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