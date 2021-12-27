الحلبوسي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأثنين، حول قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الحلبوسي في تدوينة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "ان الاجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن خيارات الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة ويحمي مكتسباتها".



واضاف: "بهذه المناسبة نهنئ كل الكتل والشخصيات الفائزة في انتخابات مجلس النواب في دورته الخامسة ونؤكد اهمية استكمال الاجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق".

