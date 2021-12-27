انت الان تتابع خبر المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأثنين، حول قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال المالكي في تدوينة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".
واضاف : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية .
واضاف : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية .