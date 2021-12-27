المالكي: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم

وقال المالكي في تدوينة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، انه لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، مع ان الخلل الواضح وبالوثائق والادلة موجود".

واضاف : "ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية .

