انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب ـ عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم.
وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".
وعقدت المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء، جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.
وفي وقت سابق، ردت المحكمة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.
وعقدت المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء، جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.
وفي وقت سابق، ردت المحكمة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.