المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب ـ عاجل

وقال إعلام القضاء في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، ان "المحكمة الاتحادية العليا صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب".

وعقدت المحكمة الاتحادية في هذه الأثناء، جلسة تداولية بخصوص نتائج الانتخابات العامة.



وفي وقت سابق، ردت المحكمة دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها.