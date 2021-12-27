أول تعليق من الحكيم على قرار المحكمة الاتحادية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على قرار المحكمة الاتحادية بعدم الغاء نتائج الانتخابات.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".



وأضاف، "وفيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

