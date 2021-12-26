عتمة التحالفات السياسية وجولة القيادات السنية والعمليات الأمنية في نشرة السومرية

= الخنجر والحلبوسي يخوضان جولة ثنائية في ثلاث دول عربية , والخلافات السنية تعصف برئاسة البرلمان.

= بغداد تدعو لابعاد البلاد عن اي نزاع اقليمي , والعامري يحذر من اي تهاون في خروج القوات الاجنبية.



= انطلاق عملية أمنية واسعة في اربع محافظات , والقوة الجوية تدك أوكار الإرهابيين في جبال حمرين.