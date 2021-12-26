اخبار العالم / اخبار العراق

عتمة التحالفات السياسية وجولة القيادات السنية والعمليات الأمنية في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عتمة التحالفات السياسية وجولة القيادات السنية والعمليات الأمنية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = عتمة التحالفات السياسية تنتظر نور المحكمة الاتحادية , ولا حكومة من دون توافق الأغلبية.
= الخنجر والحلبوسي يخوضان جولة ثنائية في ثلاث دول عربية , والخلافات السنية تعصف برئاسة البرلمان.

= بغداد تدعو لابعاد البلاد عن اي نزاع اقليمي , والعامري يحذر من اي تهاون في خروج القوات الاجنبية.


= انطلاق عملية أمنية واسعة في اربع محافظات , والقوة الجوية تدك أوكار الإرهابيين في جبال حمرين.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا