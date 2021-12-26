انت الان تتابع خبر فوز وثلاثة تعادلات في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث شهدت المباراة الاولى تعادل ناديي النفط ونفط الوسط بهدف لكل منهام، فيما شهدت المباراة الثناية تعادلا اخر بين فريقي النجف والكرخ بهدف لكل منهما ايضا، اما مباراة فريقي اربيل والقاسم فانتهت بفوز اربيل بهدف دون رد، وشهدت المباراة الرابعة تعادلا بين نادي الزوراء وامانة بغداد بهدف لكل منهما.واصبح ترتيب الفرق بعد هذه النتائج كالتالي:

فريق نفط الوسط بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة اما قريق الزوراء فقد احتل المركز الرابع برصيد 30 نقطة وبفارق مباراة عن نفط الوسط، فيما احتل نادي النجف المركز السادس برصيد 24 نقطة، في حين اصبح نادي امانة بغداد بالمركز التاسع برصيد 19 نقطة، وفريق النفط بالمركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، ويليه فريق القاسم برصيد 15 نقطة، فيما احتل نادي اربيل المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة،وجاء بعده بالترتيب فريق الكرخ برصيد 10 نقاط.

