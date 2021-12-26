الصحة العالمية تشدد على عامل مهم في مواجهة ' أوميكرون'

وقالت المنظمة في تغريدة جديدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "إعادة تدوير الهواء داخل الغرفة يرفع معدلات انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19".

وشددت على أن "التهوية الجيدة تحمي من الإصابة".

ونصحت المنظمة الأممية بأهمية "السماح للهواء الخارجي النقي بالدخول للغرف، واستبدال الهواء الداخلي، خاصة عند استخدام مراوح التهوية والمكيفات وفلاتر الهواء".



وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,391,404 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الاول 2019.