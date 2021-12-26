انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تشدد على عامل مهم في مواجهة ' أوميكرون' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، على توصياتها بالحرص على اتباع عامل هام جداً للوقاية من كورونا ومتحوراته، وبالأخص أوميكرون سريع الانتشار.
وقالت المنظمة في تغريدة جديدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "إعادة تدوير الهواء داخل الغرفة يرفع معدلات انتشار الفيروس المسبب لكوفيد-19".
ونصحت المنظمة الأممية بأهمية "السماح للهواء الخارجي النقي بالدخول للغرف، واستبدال الهواء الداخلي، خاصة عند استخدام مراوح التهوية والمكيفات وفلاتر الهواء".
وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,391,404 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الاول 2019.
وشددت على أن "التهوية الجيدة تحمي من الإصابة".
ونصحت المنظمة الأممية بأهمية "السماح للهواء الخارجي النقي بالدخول للغرف، واستبدال الهواء الداخلي، خاصة عند استخدام مراوح التهوية والمكيفات وفلاتر الهواء".
وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,391,404 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الاول 2019.