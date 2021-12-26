الاعرجي يبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار مع الناتو - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، مع قائد بعثة الناتو في العراق مايكل انكر سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق، مايكل انكر وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والدعم المقدم من بعثة الناتو للعراق في مجال المشورة والتدريب".



وأشار الأعرجي، إلى أن "واجبنا هو حماية العراق وإبعاده عن أي نزاع إقليمي، مؤكدا رفض العراق استخدام أراضيه وأجواءه ومياهه منطلقا لأي اعتداء على أي دولة كانت".