العزم يوضح حقيقة اجتماعات الخارج لاختيار رئيس برلمان العراق

بغداد - ياسين صفوان - أوضح تحالف العزم، اليوم الأحد، حقيقة عقد اجتماعات خارج العراق بحضور شخصيات قيادية من المكون السني حول إعاده ترتيب البيت السني وتسمية رئيس مجلس النواب للمرحلة المقبلة.

وقال مصدر مطلع في العزم، لـ الخليج 365، إن "نحن في عزم قياديين واعضاء فائزين نؤكد ان البيت السني ورئاسة مجلس النواب هي خيار وطني في الدرجة الاولى كما هو سائر الرئاسات ، وان اي تدخل خارجي بدعم اي اسم لهذا المنصب او غيره مرفوض من قبلنا ومن قبل سائر قوى الفضاء الوطني".



وأكد، أن "الدعم الخارجي لاي اسم انما يُضعف حضوضه ويضعه في دائرة الشك والريبة"، مشدداً على المضي "في مشروعنا الذي وعدنا به الناخبين".

