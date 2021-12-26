انت الان تتابع خبر تنويه هام من المرور الى 'اصحاب' الدراجات النارية - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنويها هاما الى اصحاب الدراجات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق إسماعيل الربيعي يدعو اصحاب الدرجات كافة بالتوجه الئ موقع تسجيل الرستمية بالاضافة الئ موقع تسجيل الحسينية وذلك لتخفيف الزخم على موقع الحسينية وتسهيل سير المعاملات في المواقع وذلك لسرعة تسجيل جميع الدرجات خلال هذا الفترة والاستفادة من قرار ٤٨ الذي اصدرته مديرية المرور العامة".