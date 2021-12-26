انت الان تتابع خبر تنويه هام من المرور الى 'اصحاب' الدراجات النارية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، تنويها هاما الى اصحاب الدراجات.