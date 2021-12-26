انت الان تتابع خبر شاب يقتل والده وشقيقته بطريقة 'بشعة'! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الأب يبلغ من العمر 70 عاما والابنة 43 عاما، وتم العثور عليهما متوفيين بطعنات متعددة ونقلا لمستشفى معهد ناصر.

وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 31 عاما، ويعاني من مشاكل نفسية، ومسجل "جنائي جرائم نفس تعدي وضرب ومشاجرات".



وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وقالت الشرطة أنه كان يهذي بعبارات غير مفهومة خلال القبض عليه.