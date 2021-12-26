انت الان تتابع خبر التعليم تحدد موعد إغلاق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم الأحد الموافق وستنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول".وأضاف البيان، إن "عملية التسجيل ستكون على وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة وندعو المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى الى التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة".

ودعت الوزارة بحسب البيان، "الطلبة ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات الأخرى الى مراقبة حسابهم الطلابي وانتظار إمكانية التسجيل حسب توفر المقاعد الشاغرة حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل والمباشرة".

