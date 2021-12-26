انت الان تتابع خبر إدارة مطار بغداد توضح حقيقة اختراق موقعها الرسمي - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "تنفي إدارة مطار بغداد الدولي اختراق موقعها الرسمي، وتنوه أن ما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية".

وأضافت، إن "المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتا لحين إعادة عمل الرابط إلى وضعه الطبيعي، وسيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق والترويج لها إلى القضاء".

