انت الان تتابع خبر وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا تصل العراق (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، إن "شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصلت عن طريق مطار بغداد الدولي اليوم، وبواقع اكثر من مليون جرعة".

وأشارت الشركة إلى "توزيع صناديق اللقاحات على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

