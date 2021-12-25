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تشاهدون في نشرة السومرية.. افتتاح زقاق المتنبي وخريطة التحالفات واستقالات المحافظين

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو الفرقاء السياسيين للتفكير بالمصلحة الوطنية, ويعد الحوار تحت السلاح والابتزاز غير مقبول.

= خريطة التحالفات يكتنفها الغموض،، قوى الإطار تهدد بمقاطعة العملية السياسية،، والعزم وتقدم يتصارعان على رئاسة البرلمان.


= تحذيرات من تكرار سيناريو استقالات المحافظين.. ودولة القانون يعدها وسيلة ضغط على الكتل المعترضة.

= في حصيلة صادمة.. اكثر من سبعمئة وسبعين حالة انتحار خلال العام الحالي،، والداخلية تشخص الاسباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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