انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. افتتاح زقاق المتنبي وخريطة التحالفات واستقالات المحافظين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يدعو الفرقاء السياسيين للتفكير بالمصلحة الوطنية, ويعد الحوار تحت السلاح والابتزاز غير مقبول.
= خريطة التحالفات يكتنفها الغموض،، قوى الإطار تهدد بمقاطعة العملية السياسية،، والعزم وتقدم يتصارعان على رئاسة البرلمان.
= تحذيرات من تكرار سيناريو استقالات المحافظين.. ودولة القانون يعدها وسيلة ضغط على الكتل المعترضة.
= في حصيلة صادمة.. اكثر من سبعمئة وسبعين حالة انتحار خلال العام الحالي،، والداخلية تشخص الاسباب.
= خريطة التحالفات يكتنفها الغموض،، قوى الإطار تهدد بمقاطعة العملية السياسية،، والعزم وتقدم يتصارعان على رئاسة البرلمان.
= تحذيرات من تكرار سيناريو استقالات المحافظين.. ودولة القانون يعدها وسيلة ضغط على الكتل المعترضة.
= في حصيلة صادمة.. اكثر من سبعمئة وسبعين حالة انتحار خلال العام الحالي،، والداخلية تشخص الاسباب.