تعليمات جديدة بشأن السفر من العراق الى ايران – عاجل

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أوضحت السفارة الايرانية في بغداد

في بيان صحفي

بسبب استمرار انتشار فيروس

وأضافت من خلال البيان أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيين

سيكون وفق الاجراءات السابقة وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

ان التأشيرات وستكون ممكنة فقط للفئات التالية

1- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات

2- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية

3- التجار والمستثمرين

4- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران

5- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايران

واكدت على انه بخلاف ما تم تحديده من استثناءات لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي فايروس كورونا. بغداد - ياسين صفوان - ==============أوضحت السفارة الايرانية في بغدادفي بيان صحفيبسبب استمرار انتشار فيروس كورونا لم يطرأ أي تغيير على إصدار تأشيرات الزيارة والسياحية بين إيران والعراقوأضافت من خلال البيان أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين العراقيينسيكون وفق الاجراءات السابقة وذلك حسب التعليمات المرسلة ومراعاة البروتوكولات الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كوروناان التأشيرات وستكون ممكنة فقط للفئات التالية1- الاشخاص المتزوجون من نساء ايرانيات2- الابناء الذين هم اب عراقي وأم ايرانية3- التجار والمستثمرين4- الأشخاص الذين لديهم تأشيرة للعلاج الطبي بشهادة من إيران5- مرضى الحالات المستعصية من الذين تلقوا العلاج سابقا في ايرانواكدت على انه بخلاف ما تم تحديده من استثناءات لايمكن اصدار تأشیرات الزيارة والسياحة بسبب تفشي فايروس كورونا.