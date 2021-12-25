أمنيات النجوم لجمهورهم في عيد الميلاد المجيد

بغداد - ياسين صفوان - كاظم الساهر شارك مقطع فيديو من أغنيته "فاكهة الحب" على تويتر، معلقًا " أطيب الأماني وأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

نجوى كرم كتبت على تويتر "بميلادك يا يسوع بتتجدّد المحبّة بقلوبنا".

نوال الزغبي قالت في تغريدتها "ميلاد مجيد ويا رب الإيام اللي جايي تحملنا صحة وطمأنينة وراحة بال وإيام حلوة بكل معنى الكلمة بحبكن".

عاصي الحلاني تمنى أن تحمل هذه المناسبة الخير "ميلاد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والرجاء الى العالم اجمع.. راجياً من الله ان يحفظ وطننا

الحبيب لبنان من كل شر وينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال".

نادين نجيم شاركت صورة مع طفليها على تويتر، معلقة " ينعاد عليكم بالفرح والصحة والخير وأهم شي راحة البال... ميلاد مجيد مني و من هاڤن و حوڤاني كل الحب".

سيرين عبد النور شاركت فيديو من أغنيتها الجديدة "نور العيد" علقت عليه "عنا عيد احلى عيد كل الدنيي حب ينعاد عليكن بالخير الصحة والسلام".

كارول سماحة شاركت فيديو برفقة ابنتها تالا من أمام شجرة الكريسماس، معلقة "ميلاد مني ومن تالا واختارت خلفية أغنية "سانتا" من ألبومها الميلادي.