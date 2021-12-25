ابو رغيف يهنئ المسحيين بذكرى مولد سيد المسيح

بغداد - ياسين صفوان - هنأ وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول أحمد طه ابو رغيف، المسحين بذكرى مولد سيد المسيح (عليه السلام).

وقال ابو رغيف في بيان ورد لـ الخليج 365، "أجمل التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في ذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام، وادعو الله سبحانه وتعالى بأن ينعم على جميع المحتفلين في هذه المناسبة المباركة بالخير والسعادة".



وتابع، "كما تمنى لإخواننا وأبناءنا المسيحيون شركائنا في بناء في العراق، الازدهار والسلام، كل عام وانتم بالف خير.. عيدكم مبارك".