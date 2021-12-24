الأعلى منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية تسجل حصيلة إصابات قياسية

وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 147 وفاة سجلت في اليوم السابق.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع