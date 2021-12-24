الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الأعلى منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية تسجل حصيلة إصابات قياسية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الأعلى منذ تفشي الوباء.. دولة أوروبية تسجل حصيلة إصابات قياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 122186 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة.
وكانت السلطات الصحية رصدت 119789 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس.

وأظهرت البيانات تسجيل 137 وفاة جديدة بالفيروس، نزولا من 147 وفاة سجلت في اليوم السابق.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء إلى 147857 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا