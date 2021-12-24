بشرى سارة عن 'أوميكرون' توصلت إليها دراسة بريطانية

ونقلت بلومبرج عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها، إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أقل عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ من أولئك المصابين بمتحور دلتا في دخول المستشفيات .

وقالت أيضا إن مرضى أوميكرون هم أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 31٪ إلى 45٪ في احتمالية دخول أقسام الطوارئ من أولئك المصابين بدلتا.

