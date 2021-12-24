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بشرى سارة عن 'أوميكرون' توصلت إليها دراسة بريطانية

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بغداد - ياسين صفوان - خلصت دراسة حكومية أجريت في المملكة المتحدة إلى أنه يبدو أن متحور أوميكرون من (كوفيد-19) أقل حدة ولكن أكثر عدوى من أي سلالة أخرى من سلالات الفيروس الفتاك حتى الآن، ما يعزز البحوث التي كشفت انخفاض مخاطر تسبب المتحور سريع الانتشار في دخول المصابين به إلى المستشفيات، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
ونقلت بلومبرج عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها، إن الأشخاص المصابين بأوميكرون أقل عرضة بنسبة 50٪ إلى 70٪ من أولئك المصابين بمتحور دلتا في دخول المستشفيات .

وقالت أيضا إن مرضى أوميكرون هم أقل عرضة بنسبة تتراوح بين 31٪ إلى 45٪ في احتمالية دخول أقسام الطوارئ من أولئك المصابين بدلتا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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