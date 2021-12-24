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دولة اوروبية توصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - قال المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، إنه لابد من إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لبعض موظفي الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين الرئيسيين.

وأشار المجلس الوطني للتطعيم في النمسا، في إرشادات نشرت في وقت متأخر من مساء أمس، إلى عدم وجود بيانات علمية كافية لديه كي يوصي بإعطاء الجرعة الرابعة على نطاق أوسع.

 

وقال: "في ضوء موجة أوميكرون الوشيكة، يمكن إعطاء جرعة رابعة للفئات المعرضة لخطورة أعلى، مثل العاملين بالرعاية الصحية وفي المناطق الحرجة، بعد ستة أشهر من الجرعة الثالثة".

 

وأعلنت النمسا يوم الأربعاء أنها ستشدد القيود مرة أخرى اعتبارا من 27 ديسمبر/ كانون الأول لإبطاء انتشار المتحور أوميكرون.
في السياق، أعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا أنه يمكن الحصول على الجرعات التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا بعد ثلاثة أشهر من اكتمال التطعيم بجرعتين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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