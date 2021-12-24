انت الان تتابع خبر هذا ما قاله أنشيلوتي عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع هالاند ومبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمنى كارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الثنائي كيليان مبابي وإرلينغ هالاند للانضمام إلى صفوف الملكي.

تنتشر شائعات جديدة بشكل شبه يومي حول انتقال كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند إلى ريال مدريد، وتحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن النجمين المهاجمين في صحيفة ”AS“ مؤكدًا أنه يتمنى رؤيتهم بالقميص الملكي.

عندما سُئل أنشيلوتي عما إذا كان لاعبون كبار مثل مبابي وهالاند يرغبون في اللعب في سانتياغو برنابيو غازل أنشيلوتي الثنائي وقال: ”بالطبع هم يتمنون ذلك، مستقبل هذا الفريق مكتوب بالفعل، لا أعرف ماذا سيفعل اللاعبون في القادم“.

وتم ربط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم الماضي وتحدث أيضًا بصراحة عن رغبته في الرحيل.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع باريس سان جيرمان بعد هذا الموسم، واعتبارا من يناير يمكنه التحدث إلى الأندية الأخرى بالفعل بشأن العقد.

هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في دورتموند، وأعلن وكيل أعماله مينو رايولا مؤخرًا أن ريال مدريد هو أحد الأندية التي يمكن للنرويجي الانضمام إليها.

يبدو من غير المحتمل أن يجلب ريال مدريد كلا المهاجمين، خاصة أن كريم بنزيما لا يزال في حالة قوية.

لا يزال أنشيلوتي يؤمن به وقال أيضًا إن بنزيما هو أفضل مهاجم في العالم في الوقت الحالي.

وقال أنشيلوتي: ”بنزيما مثل كريستيانو ورونالدو أو هالاند.. هو لاعب يصنع الفارق.. إنه في حالة رائعة.

وأعلن أنشيلوتي أنه لن يطلب لاعبين جددا في فترة الانتقالات الشتوية للانضمام إلى ريال مدريد.

واستعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا مساء الأربعاء في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال، الذي تعادل دون أهداف مع قادش في مباراته الأخيرة في البطولة، إلى 46 نقطة في الصدارة من 19 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي خاض 18 مباراة.