تقدم والإطار التنسيقي يبحثان تقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل وفدَ الإطار التنسيقي برئاسة حيدر العبادي".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "مستجدات الأوضاع السياسية، والحديث حول المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة الوطنية، لتجاوز الوضع الراهن وتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات المواطن".

