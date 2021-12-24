دولة عربية تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية

بغداد - ياسين صفوان - قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير 2022، حسب ما أفادت روسيا اليوم

ويأتي ذلك في وقت يتفشى فيه متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في المغرب والعالم، ما دفع السلطات لإغلاق الحدود الجوية والبرية.

وكان مجلس الحكومة بالمغرب، قرر أمس الخميس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية 31 يناير 2022 وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.