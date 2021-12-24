انت الان تتابع خبر ابرز الشخصيات العربية التي رحلت خلال العام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأ عام 2021 بوفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني في 4 كانون الثاني. وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، الذين شكلوا مع السيدة فيروز "العصر الذهبي" للفن اللبناني في الموسيقى والغناء والمسرح والتلفزيون.وفي 30 كانون الثاني، توفي الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي تولى العديد من المناصب العسكرية منها نائب قائد القوات الجوية في المملكة، عن عمر ناهز الـ73 عاما متأثرا بوعكة صحية.

وفي 31 كانون الثاني، توفي النائب في البرلمان اللبناني ميشال المر عن عمر ناهز الـ89 عاما جراء مضاعفات صحية إثر إصابته بفيروس كورونا، علما أنه يعاني منذ زمن من مرض عضال.

و4 شباط، قتل والكاتب والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، بخمس طلقات، أربعة منها في الرأس وواحدة في الظهر، في جريمة قتل لا تزال ملابساتها ودوافعها مجهولة.



وفي 5 شباط، توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما.

وفي 14 شباط، رحل الأديب والشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي، في العاصمة الأردنية عمان، عن عمر ناهز 77 عاما.

وفي 4 اذار، توفي كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، الذي تولى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية.

وفي 21 اذار، توفيت الكاتبة المصرية، نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض. وهي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وتعتبر واحدة من أهم الكاتبات المصريات.

وفي 19 نيسان، توفي الكاتب والمعارض السوري، ميشيل كيلو (81 عاما) بأحد المشافي الفرنسية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي 20 ايار، توفي الفنان المصري سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وفي الأول من حزيران، توفي الأكاديمي والمؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط، عن 86 عاما، بعد صراع مع المرض. وهو يُعد الأب المؤسس لدراسات الإسلام المبكر في الجامعة التونسية، وكان أول رئيس منتخب للمجمع التونسي العلوم والآداب والفنون في 2012.

وفي 9 تموز، توفيت جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض.

وفي 7 اب، توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز (61 عاما)، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.

وفي 25 اب، توفي رئيس وزراء اليمن الأسبق وأول وزير خارجية للبلاد محسن أحمد العيني الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما.

وفي 1 أيلول، توفي الفنان والممثل المسرحي الجزائري عمر قندوز، عن عمر ناهز الـ70 عاما، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وفي 4 أيلول، توفي رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

وفي 11 أيلول، توفي الكاتب والمخرج الفلسطيني نصري حجاج يوم السبت في منزله في العاصمة النمساوية فيينا عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض. وهو من مواليد مخيم عين الحلوة (لبنان) عام 1951 لوالد لاجئ من قرية الناعمة ووالدة لبنانية. والتحق حجاج بصفوف الثورة الفلسطينية ومن ثم أتم دراسته في بريطانيا ليتم إبعاده عنها لاحقا.

وفي 17 أيلول، توفي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاما، قضى 20 منها في الحكم قبل أن يستقيل في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

وفي 22 أيلول، توفي الرئيس الجزائري السابق، عبد القادر بن صالح، الذي استلم الحكم مؤقتا لمدة 90 يوما فقط، بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة، عن عمر يناهز الـ80 عاما.

وفي 21 تشرين الاول توفي الممثل اللبناني بيار جامجيان عن عمر ناهز الـ72 عاما.

وفي 28 تشرين الاول، توفي الممثل الأردني جميل عواد (84 عاما) بعد صراع مع المرض، وعرف عنه ارتباطه بالقضية الفلسطينية عبر الأعمال التي قام بأدائها بالسينما والمسرح والتلفزيون.

وفي 2 تشرين الثاني، توفي الفنان السوري الكبير، صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عاما، وهو أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية. وغنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

وفي 10 تشرين الثاني، أعلن في الأردن عن فاروق أحمد القصراوي، الذي شغل مناصب عديدة من بينها وزير الخارجية السابق والمستشار السياسي ومدير مكتب الملك عبدالله بن الحسين سابقا.

وفي اليوم نفسه، توفيت الفنانة المصرية جاذبية سري، إحدى رائدات الحركة التشكيلية المعاصرة، والتي عن عمر ناهز 96 عاما.

وفي 17 تشرين الثاني، توفي الفنان ونقيب فناني سوريا زهير رمضان بعد معاناة مع المرض، عن عم يناهز الـ61 عاما.

وفي 21 تشرين الثاني، توفيت الفنانة المصرية القديرة سهير البابلي (84 عاما)، بعد صراع مع المرض. وكانت اعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل "قلب حبيبة".

وفي 25 تشرين الثاني، توفي الكاتب والمترجم والناشر، ورئيس تحرير مجلة "الآداب" اللبنانية سماح إدريس، بعد أشهر قليلة من إعلان إصابته بالسرطان. وعُرف إدريس بمواقفه المؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية ودفاعه عنها في وجه "المطبعين" من دول وأنظمة عربية.

وفي 18 كانون الاول، الفنان والمخرج الأردني غسان المشيني عن عمر ناهز الـ70 عاما إثر تعرضه لجلطة قلبية.