ضباب وأمطار.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة وثلوج فوق المرتفعات الجبلية يتحسن تدريجياً، وفي الأقسام الغربية الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم ،كما يتشكل الضباب صباحاً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف أنَّ "الطقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً مع بعض من الغيوم ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فمقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

واشار البيان الى، أن "الطقس يوم الاثنين سيكون صحواً كما يتشكل ضباب صباحاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم محافظات العراق".

وتابع، أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئي وغائم، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأدناه جداول بدرجات الحرارة وحالة الطقس للأيام المقبلة: