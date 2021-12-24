انت الان تتابع خبر مصرع أكثر من 30 شخصا إثر حريق عبارة في بنغلادش (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الشرطة المحلية موينول إسلام: "اشتعلت النيران في عبّارة أوبيجان 10 التي تتألف من ثلاثة طوابق وهي في منتصف النهر".وأضاف إسلام: "انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبيّن المسؤول أن "الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق، وقلة غرقوا بعد أن قفزوا في النهر".