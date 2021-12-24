أول دولة في العالم تفرض اللقاح المضاد لكورونا على مواطنيها

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن "التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي".

وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما فوق".

وتلقى نحو 69% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة جرعتين من لقاح كوفيد حتى الآن، فيما تلقى 900 ألف جرعة معززة ثالثة.



وبات الآن كل شخص ابتداءً من سن الخامسة مؤهل لأخذ اللقاح.

وسجلت الإكوادور نحو 540 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و33.600 وفاة.

وقالت الوزارة إن الأشخاص الذين لديهم أسباب طبية تمنعهم من الحصول على اللقاح سيُعفون، مضيفة أن القرار يستند إلى دستور الإكوادور الذي ينص على أن الدولة تضمن حق مواطنيها في الصحة.

ولمكافحة الزيادة في الإصابات الجديدة بعد اكتشاف أوميكرون للمرة الأولى قبل أسبوع، فرضت الإكوادور على مواطنيها إبراز سجل لقاح لدخول المطاعم ومراكز التسوق.



وسبق أن فرضت طاجيكستان وتركمانستان وإندونيسيا وميكرونيزيا وكاليدونيا الجديدة التلقيح ضد كوفيد، لكن فقط للبالغين.