'الغش في الامتحان'.. الكشف عن طريقة لا تخطر على البال

وقال موقع "إن دي تي في" الهندي إن مسؤولي شرطة ولاية أتر برديش اكتشفوا أحد الضباط، الذي كان ينفذ خطة متقنة للغش في الامتحان.

وانتشر على موقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إحباط محاولة غش الضابط، الذي استخدم شعرا مستعارا لإخفاء الأسلاك فوق رأسه، إلى جانب سماعتين صغيرتين في أذنيه، من أجل سماع الأجوبة.



وكان الضابط يخفي شريحة الاتصال داخل الشعر المستعار، حيث قام بتثبيتها بشكل جيد على رأسه، كما كان يعتمد على السماعتين اللا سلكيتين لإجراء الاتصال.

وكشف المصدر أن مسؤولي الشرطة واجهوا صعوبة في إخراج سماعات الأذن، التي تم إدخالها بعمق داخل أذني المرشح.

واستغرب نشطاء على المواقع الاجتماعية من الحيلة التي لجأ إليها الضابط للغش، وقال أحد المعلقين: "لو استخدم هذا المجهود في التحضير للامتحان، لكان من الناجحين".