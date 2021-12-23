دولة مجاورة تشترط الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا للسماح بالسفر

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في بيان صادرا عن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قالت فيه إن "تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والمعتمد محليا، بات شرطا للسماح بسفر المواطنين ممن مضى على تلقيهم الجرعة الكاملة تسعة أشهر، وذلك اعتبارا من 2 كانون الثاني المقبل.وأضافت أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء وبعد تقييم الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا، فلن يسمح بالسفر إلى خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى البلاد من اللقاح المضاد للفيروس، واعتبارهم "غير مكتملي التحصين" ما لم يتلقوا الجرعة التعزيزية، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 كانون الثاني المقبل".

وأوضحت ادارة الطيران المدني أنه "فيما يتعلق بالقدوم إلى البلاد، فلن يتم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص "بي.سي.آر" تثبت خلوه من فيروس كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول 48 ساعة من تاريخ الفحص إلى وقت القبول على الرحلة.

