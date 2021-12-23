الصحة تعلن الموقف الوبائي لاصابات ووفيات كورونا - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "كوادرها سجلت 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 422 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 79342 شخصا".

