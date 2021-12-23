انت الان تتابع خبر ولاية أسترالية تعيد فرض ارتداء الكمامات إثر ارتفاع اصابات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت نيو ساوث ويلز 5715 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بعد أن كانت سجلت أمس الأربعاء 3763 حالة، والرقم الجديد يتساوى تقريبا مع ما تم تسجيله في جميع أنحاء أستراليا الأربعاء. كما أبلغت الولاية عن حالة وفاة واحدة.وتم إدخال 347 شخصا إلى المستشفيات في نيو ساوث ويلز، ارتفاعا من 302 في اليوم السابق، وإدخال 45 شخصا إلى وحدات العناية المركزة، ارتفاعا من 40.

وشهدت ولاية فيكتوريا أيضا زيادة حادة في الإصابات، حيث أبلغت عن 2005 حالات جديدة اليوم الخميس و10 وفيات.

وعقد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء مع حكام الولايات والأقاليم الأسترالية، وقال في وقت لاحق للصحفيين إنه لم يتم النظر في عمليات الإغلاق أو فرض ارتداء الكمامات.



وقال موريسون: "رسالتي هي التزام الهدوء، والحصول على الجرعات المعززة، واتباع الإجراءات السلوكية المنطقية أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد، وهذا ما نتطلع إليه".

وأضاف: "عمل الأستراليون بجد من أجل الاحتفال بعيد الميلاد هذا معا، ونحن نريد حماية ذلك".

لكن في مواجهة الحالات الآخذة في الارتفاع بسرعة، رضخ رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروتيت، لضغوط الخبراء الطبيين وغيرهم وأعلن أنه بداية من منتصف ليل اليوم الخميس يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

كما أعلن بيروتيت عن إعادة فرض التباعد لمسافة مترين بين الفرد والآخر في الأماكن المغلقة.