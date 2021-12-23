انت الان تتابع خبر الدفاع تصدر الأمر الوزاري الخاص بتحويل الصفة العسكرية الى المدنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية عشرة / ثانياً / هـ )من قانون الموازنة الاتحادية الرقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، وبناءً على ماجاء بكتاب رئاسة أركان الجيش، والصلاحيات المخولة للسيد وزير الدفاع، صدر الأمر الوزاري المرقم (٣٧٩٠) الخاص بتحويل المراتب من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية على وفق تحصيلهم الدراسي، بالدرجة الوظيفية السابعة لحملة البكالوريوس، والدرجة الوظيفة السادسة لحملة الماجستير، والدرجة الوظيفية الخامسة لحملة الدكتوراه".



واضافت: "هذا وتعد هذه الوجبة هي الوجبة الأولى من مجموع ثلاث وجبات التي سيتم إصدار الأوامر الخاصة بها لاحقاً، علماً أن الوجبة الأولى تضم (٢٢٢٥) منتسباً من منتسبي الوزارة العسكريين، وستضم الوجبتين اللاحقتين ما تبقى من المراتب".