انت الان تتابع خبر تكليف 'محمد هادي' بإدارة محافظة ذي قار - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف النائب الاول المهندس محمد هادي بإدارة محافظة ذي قار وكالة لحين حسم ملف إختيار المحافظ".

وقدم محافظ ذي قار احمد الخفاجي، استقالته الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وذكر المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان ورد لـ الخليج 365، "لقد أقدم المحافظ احمد غني الخفاجي على تقديم استقالته من المنصب، الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".